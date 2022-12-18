Наталия Шевченко: «В таких тяжелых погодных условиях мне еще не приходилось стрелять. Сделала поправку, но после первого выстрела что-то пошло не так»

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Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.

Команда Шевченко заняла шестое место. Она ушла на штрафной круг на своем этапе. 

«Очень тяжелые погодные условия, особенно для меня, так как в биатлоне я совсем недавно. В таких условиях мне еще не приходилось стрелять, потому что в биатлоне я новичок.

Но, как мы видим, тяжело было всем. У меня была тяжелая пристрелка, не смогла нормально это сделать, потому что ветер то утихал, то начинался заново.

Настрелялись на ветер, но, может быть, здесь и моя вина в обработке выстрела и в других моментах. Меня «пристреливал» Михаил Викторович Шашилов.

По дистанции много кому кричали, что из‑за сильного ветра надо делать вправо или влево. Я сделала поправку влево, но после первого выстрела что‑то пошло не так», – сказала Шевченко.

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