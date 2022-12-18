Ирина Казакевич: «Не скажу, что справилась со стрельбой на 100%, просто работала в своем ритме. Мы проанализировали те ошибки, которые были»

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в сингл-миксте на этапе Кубка России в Уфе, где она вместе с Александром Поварницыным заняла 2-е место.

– Не скажу, что сегодня справилась со стрельбой на все 100%. Наверное, сегодня просто работала в своем ритме. Мы проанализировали те ошибки, которые были.

Ошибки при стрельбе лежа для меня были вообще непонятными. Сегодня просто подходила и работала быстро, в эстафете нужно как можно быстрее и точнее работать.

– Можно ли связать проблемы на рубеже со временем года? В прошлом сезоне в этот же период были сложности.

– Нет, просто декабрь для меня был сложен с точки зрения физического состояния. В прошлом году моя худшая стрельба была в спринте на этапе Кубка мира, когда я получила четыре штрафа.

Больше таких ошибок я себе не позволяла. Этот момент заставил меня задуматься, – сказала Казакевич.