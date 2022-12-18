Наталия Шевченко: «Мыслей вернуться в лыжные гонки пока нет вообще. Кайфую от биатлона, очень нравится выходить и бежать, даже несмотря на промахи»

Российская биатлонистка рассказала, что не думает о возвращении в лыжные гонки, где она выступала ранее.

– В этом сезоне после перехода из лыжных гонок вы два раза заезжали в топ-15 на Кубке России, выиграли медаль в эстафете. Сейчас довольны своим уровнем?

– В принципе, пока я довольна своей работой. Недовольна только в плане функционала, не получается войти в хоть какую-то форму. То болезнь, то еще что-то.

Надеюсь, после Нового года будет лучше. А так, я довольна стрельбой. В целом для моего первого сезона это даже очень хорошо. Чувствую прогресс.

– Следите за общим зачетом Кубка России или пока быть в топе не так важно?

– Нет, я даже не слежу, на каком месте я иду. Главное для меня – делать свою работу и не допускать ошибки в самом начале освоения навыка стрельбы, поэтому я пока работаю сама с собой и не нацеливаюсь на какой-то особенный результат.

Главное – не закрепить ошибки в свой первый год. Дальше будет лучше.

– За Кубком России по лыжным гонкам следите?

– Да, смотрю. Мыслей вернуться пока нет вообще, не знаю, правильно это или нет. Я реально кайфую от биатлона, мне очень нравится выходить и бежать, даже несмотря на промахи.

– Большое количество зрителей на трибунах и телевидение мотивируют показывать результаты в биатлоне?

– Да, в лыжах раньше такого не было, приходило очень мало болельщиков, хотя сейчас побольше людей начали смотреть лыжные гонки. А в биатлоне всегда было много болельщиков.

Очень приятно, когда на старте тебя узнают. Допустим, я новичок, но меня все равно поддерживают. Это приятно, – сказала Шевченко.