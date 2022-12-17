Бабиков о 4-м месте в спринте: «С любовью приготовленная еда бабушки помогла мне. Она знает, что мне нужно перед гонкой»

Биатлонист Антон Бабиков объяснил свой результат в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

Сегодня Бабиков занял четвертое место, отстреляв без промахов.

– У меня папа здесь. Поддержка очень сильно помогает. Я вчера вечером ездил ужинать к бабушке. Привет всем бабушкам, спасибо, что вы любите своих внуков и внучек.

Ее еда дала мне сегодня сил. Накормила меня спагетти с мясом, она знает, что мне нужно перед гонкой. Ее с любовью приготовленная пища помогла мне.

– Надо бабушку возить с собой на соревнования?

– Да, всем по бабушке!

– К концу года не накопилась усталость?

– Через пару минут после финиша никогда ничего не чувствуешь, кроме усталости. Хочется откататься в удовольствие, хочется, чтобы трасса была полностью готова, у нас тут все равно все круги не готовы, – рассказал Бабиков.