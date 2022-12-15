Максим Кугаевский: «Поварницын в этом году очень сильно добавил в функционале. Он никогда так быстро не бежал»

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Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский высказался о победе Александра Поварницына в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

«Саша в этом году очень сильно добавил в функционале. Он никогда так быстро не бежал, это говорит о том, что он поднял на хороший уровень функцию.

Весовые данные тоже в норме. К хорошей стрельбе добавился ход, поэтому все так у него получается.

100% он прибавил из‑за изменения в подходе к питанию. Повторюсь, что он в прекрасных весовых кондициях», – сказал Кугаевский.

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