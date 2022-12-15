Кентен Фийон-Майе: «Сегодня у Жюлии Симон тот же статус, что у Йоханнеса Бо среди мужчин. Если она точна на стрельбе, мало кто может ее победить»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил успехи Жюлии Симон на старте сезона.

Сейчас спортсменка лидирует в общем зачете Кубка мира после пяти гонок.

«Она действительно выступает прекрасно. Она хорошо поработала над стрельбой лежа, обретает уверенность и показывает невероятные результаты.

Сегодня у Жюлии Симон тот же статус, что у Йоханнеса Бо среди мужчин. В целом, если она точна на стрельбе, мало кто может ее победить.

Приятно видеть, что лидер у женщин представляет Францию. Я поздравляю Жюлию, потому она трудяга. Ей не всегда было легко на Кубке мира, и я очень хочу, чтобы она продолжала в том же духе до конца сезона», – сказал Фийон-Майе.