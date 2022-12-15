Кирилл Бажин: «На рубеже чуть медленнее отработал, не рисковал, но уверенно. Промах – поверил в себя немного, наверное»

Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе (промежуточное 4-е место).

«Самочувствие хорошее, получилось отработать гонку. Не знал, что от себя ожидать, как будет работаться, но получилось успешно, я скажу.

Самое главное здесь – работа на огневом рубеже. Чуть медленнее отработал, не рисковал, но уверенно.

Промах – поверил в себя немного, наверное, все-таки ноль был», – сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».