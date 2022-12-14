Чепиков о попадании в санкционный список Верховной Рады: «Уверен, рядом со мной там достойные личности, поэтому не расстраиваюсь»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков отреагировал на попадание в санкционный список Верховной Рады Украины.

«Я этого списка не видел, но уверен, что рядом со мной там достойные личности. Поэтому ни в коей мере не расстраиваюсь. Даже рад, что оказался в такой компании», – сказал Чепиков.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России