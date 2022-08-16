Сергей Чепиков: «IBU выдвигает невыполнимые для биатлонистов условия. Любой, кто предан нашей стране, никогда на них не пойдет»

Теги Сергей Чепиков сборная России IBU Политика Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Сергей Чепиков высказался о рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение сборной России.

«Плохо, плохо... Раз политика вмешивается в спорт... Есть же федерации, например, тенниса, где нормально относятся к российским спортсменам. Будем надеяться, что как можно быстрее это будет пересмотрено.

Сколько еще должно пройти времени, чтобы Россию вернули на международную арену? Это зависит от многих факторов, в том числе и от внешнеполитической обстановки», – сказал Чепиков.

«Я осуждаю предложение исполкома IBU. Вы же знаете, кто сидит в руководстве этой организации – представители недружественных стран. Они делают все, чтобы российских спортсменов не было на международных стартах.

В частности, выдвигают совершенно невыполнимые для наших биатлонистов условия. Любой, кто предан нашей стране, никогда на них не пойдет.

Отсутствие российских биатлонистов негативно скажется на популярности мирового биатлона. Они могут проводить у себя соревнования, Кубки мира без участия наших спортсменов.

Но нужно учитывать, что в нашей стране огромное количество болельщиков, которые любят биатлон и всегда поддерживают российских спортсменов.

Наши биатлонисты всегда создавали конкуренцию на мировой арене. Этим и были интересны эти соревнования. Очень жаль, что такое происходит», – цитирует Чепикова «Матч ТВ». 

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