Сергей Чепиков: «IBU выдвигает невыполнимые для биатлонистов условия. Любой, кто предан нашей стране, никогда на них не пойдет»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Сергей Чепиков высказался о рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение сборной России.

«Плохо, плохо... Раз политика вмешивается в спорт... Есть же федерации, например, тенниса, где нормально относятся к российским спортсменам. Будем надеяться, что как можно быстрее это будет пересмотрено.

Сколько еще должно пройти времени, чтобы Россию вернули на международную арену? Это зависит от многих факторов, в том числе и от внешнеполитической обстановки», – сказал Чепиков.

«Я осуждаю предложение исполкома IBU. Вы же знаете, кто сидит в руководстве этой организации – представители недружественных стран. Они делают все, чтобы российских спортсменов не было на международных стартах.

В частности, выдвигают совершенно невыполнимые для наших биатлонистов условия. Любой, кто предан нашей стране, никогда на них не пойдет.

Отсутствие российских биатлонистов негативно скажется на популярности мирового биатлона. Они могут проводить у себя соревнования, Кубки мира без участия наших спортсменов.

Но нужно учитывать, что в нашей стране огромное количество болельщиков, которые любят биатлон и всегда поддерживают российских спортсменов.

Наши биатлонисты всегда создавали конкуренцию на мировой арене. Этим и были интересны эти соревнования. Очень жаль, что такое происходит», – цитирует Чепикова «Матч ТВ».

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