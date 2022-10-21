Зайцева о спортсменах-депутатах: «Одно дело, если ты имеешь образование, обучился этой работе. А если просто сидеть и штаны протирать – считаю, это не надо»

Двукратная олимпийская чемпионка высказалась о спортсменах, которые стали депутатами после завершения карьеры.

– В сентябре на заседании комиссии спортсменов ОКР выдвигалась идея снижения пенсионного возраста для спортсменов. Как вы относитесь к этой идее?

– Я могу высказать аргументы и за, и против. Подобные вопросы всегда поднимаются в пользу спортсменов, которые закончили карьеру.

Но мое мнение – надо говорить не о снижении пенсионного возраста, а о том, как адаптировать спортсменов к жизни после завершения карьеры.

Не всем ведь дано тренировать, не на всех найдутся такие вакансии. Все спортсмены же разные. И надо найти им полезное применение. Для них самих и для общества.

Да, можно кого-то посадить в депутатство, но что это даст? Они же спортсмены. Одно дело, если ты обучился этой работе, имеешь соответствующее образование. А если просто сидеть и штаны протирать, то считаю, что это не надо.

– То есть вы как и не пойдете в депутаты?

– А зачем это нужно? Быть флажком? Я именно так это называю – «быть флажком». Ты известный человек, люди на тебя смотрят, за тобой идут. Но, когда ты работаешь на должности, тебе говорят, что делать. И ты делаешь.

А ты должен делать по зову сердца, а не по чьей-то указке. И делать то, что умеешь. Развивать свой регион, развивать свой вид спорта, учить детей биатлону, поскольку ты всю жизнь в этом виде спорта провел. Рассказать будущему поколению свои секретики.

Я училась на преподавателя физической культуры, на тренера. Туда мне и надо идти, – сказала Зайцева.