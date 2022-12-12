Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

С 15 по 18 декабря во французском Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2022/23

3-й этап

Анси, Франция

Расписание гонок

15 декабря, четверг

Спринт, мужчины

16:10

16 декабря, пятница

Спринт, женщины

15:45

17 декабря, суббота

Гонка преследования, мужчины

14:10

Гонка преследования, женщины

16:15

18 декабря, воскресенье

Масс-старт, мужчины

14:10

Масс-старт, женщины

16:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Трансляции покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23