Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
С 15 по 18 декабря во французском Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2022/23
3-й этап
Анси, Франция
Расписание гонок
15 декабря, четверг
Спринт, мужчины
16:10
16 декабря, пятница
Спринт, женщины
15:45
17 декабря, суббота
Гонка преследования, мужчины
14:10
Гонка преследования, женщины
16:15
18 декабря, воскресенье
Масс-старт, мужчины
14:10
Масс-старт, женщины
16:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Трансляции покажет онлайн-кинотеатр Okko.
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