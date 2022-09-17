Анфиса Резцова: «Думаю, FIS не последует за IBU и не продлит отстранение россиян. Лыжники умеют отстаивать свою позицию»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о том, что конгресс Международного союза биатлонистов ( ) продлил отстранение роccиян от международных стартов.

«Удивлена ли я решением IBU? Не то слово. Я надеялась на лучшее, но вышло вот так. Сволочи они – по-другому не скажешь.

Полагаю, что они просто боятся наших спортсменов, боятся сильных соперников. Мне очень жаль, что отстранение продлевается. Надеюсь, нас вернут на международную арену как можно быстрее.

Остальные варианты, объединение с другими сборными – это ерунда. Хочется соревноваться на мировой арене, с сильнейшими.

Что касается лыжных гонок, то там, мне кажется, все будет по-другому. Думаю, не последует за IBU и не продлит отстранение россиян. Лыжники умеют отстаивать свою позицию, в отличие от наших биатлонистов», – сказала Резцова.

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