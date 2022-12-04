Кирилл Бажин: «Очень разочарован Уватом в этом году. Асфальт, лед – это не те условия трассы, где мы должны выступать»

Биатлонист Кирилл Бажин выразил недовольство условиями на трассе этапа Кубка России в Увате.

Сегодня Бажин вместе с Тамарой Дербушевой занял третье место в сингл-миксте.

«Как бы я ни любил Уват, в этом году у меня много вопросов к организации трассы. Асфальт, лед.... Это не те условия трассы, где мы должны выступать.

Я очень разочарован Уватом в этом году. Хотел бы высказать свое недовольство насчет этого», – сказал Бажин.

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