Кирилл Бажин: «Очень разочарован Уватом в этом году. Асфальт, лед – это не те условия трассы, где мы должны выступать»
Биатлонист Кирилл Бажин выразил недовольство условиями на трассе этапа Кубка России в Увате.
Сегодня Бажин вместе с Тамарой Дербушевой занял третье место в сингл-миксте.
«Как бы я ни любил Уват, в этом году у меня много вопросов к организации трассы. Асфальт, лед.... Это не те условия трассы, где мы должны выступать.
Я очень разочарован Уватом в этом году. Хотел бы высказать свое недовольство насчет этого», – сказал Бажин.
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