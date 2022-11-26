Муж Куклиной о тренировке биатлонисток в мороз: «Должно быть, Шашилов сам без кальсон выйдет? Тепло ведь, ###»

Михаил Куклин, муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал информацию о том, что группа Михаила Шашилова проведет тренировку на стадионе в Ханты-Мансийске, несмотря на отмену гонок из-за мороза.

Гонки преследования на Кубке России, запланированные на 26 ноября, были отменены из-за мороза – температура опустилась до -27. Если погодные условия позволят, соревнования пройдут завтра.

После отмены гонок тренер сборной России Шашилов заявил, что его группа сегодня выйдет на тренировку.

«Должно быть, он сегодня сам без кальсон выйдет на тренировку? Че укутываться! Тепло ведь, ###», – написал Куклин.

Группа Шашилова проведет тренировку на стадионе в Ханты-Мансийске, несмотря на отмену гонок из-за мороза