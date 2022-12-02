«Два слоя термобелья, термошорты, комбинезон, разминочный костюм, две шапки, тейп на лицо». Куклина показала, как оделась на гонку в Увате

Теги сборная России жен Кубок России Лариса Куклина Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала экипировку на индивидуальную гонку в Увате. 

Гонка должна была пройти сегодня, но ее отменили из-за мороза. 

«Два слоя термобелья, термошорты, комбинезон, разминочный костюм, две шапки, тейп на лицо...И в итоге я себя ощущаю 🦧🦣» – написала Куклина.

«Вот так вот каждый день одеваешься на гонку, а потом раздеваешься в итоге. Опять у нас отменили старт. На улице сильный мороз. Короче, вообще уже... Ситуация так себе, скажу, с этой погодой», – сказала биатлонистка. 

Из-за мороза в биатлоне сорвалось 5 из 8 гонок! Почему тренеры ссорятся с боссами?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные