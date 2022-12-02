«Два слоя термобелья, термошорты, комбинезон, разминочный костюм, две шапки, тейп на лицо». Куклина показала, как оделась на гонку в Увате

Российская биатлонистка показала экипировку на индивидуальную гонку в Увате.

Гонка должна была пройти сегодня, но ее отменили из-за мороза.

«Два слоя термобелья, термошорты, комбинезон, разминочный костюм, две шапки, тейп на лицо...И в итоге я себя ощущаю 🦧🦣» – написала Куклина.

«Вот так вот каждый день одеваешься на гонку, а потом раздеваешься в итоге. Опять у нас отменили старт. На улице сильный мороз. Короче, вообще уже... Ситуация так себе, скажу, с этой погодой», – сказала биатлонистка.

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