Судья об отмене гонок в Ханты-Мансийске: «На моей памяти такой холодной погоды в конце ноября тут не было. За 11 лет отменили всего три гонки, включая нынешние»

Главный судья первого этапа Кубка России по биатлону Владислав Заикин заявил, что сильный мороз в конце ноября в Ханты‑Мансийке стал для него неожиданностью.

Из-за мороза гонки преследования и эстафеты на этапе в Ханты-Мансийске были отменены.

«Я, можно сказать, живу на этом стадионе и на моей памяти такой холодной погоды тут в конце ноября не было.

Последние 11 лет я проработал здесь в качестве главного судьи на практически всех всероссийских и местных соревнованиях, и за это время мы отменили всего три гонки, включая гонки преследования и эстафеты нынешнего Кубка России.

Это легко проверить – в последние годы Ханты‑Мансийск традиционно принимает первые этапы Кубка России, и мы всегда проводили соревнования по полной программе.

Кроме Кубка, мы в ноябре перед ним проводим и местные детские соревнования, «Приз олимпийских чемпионов», это тоже традиционно и обычно без аномалий.

Да, у нас бывает кратковременное похолодание 17-20 ноября, но такое, как сейчас, на моей памяти впервые», – сказал Заикин.