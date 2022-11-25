Александр Поварницын: «В Удмуртии такая ситуация, что если ты результат не показал, ты останешься без зарплаты. Речь про удмуртский ЦСП»

Российский биатлонист высказался о ситуации с зарплатами в команде Удмуртии.

Поварницын ранее представлял Удмуртию, но после сезона-2021/22 перешел в сборную Тюменской области.

– Чтобы показывать результат на уровне мужских региональных команд, надо иметь обеспечение. За счет своего здоровья ты можешь держаться, и если бы была хорошая зарплата, то это можно было бы делать. Там такая ситуация, что если ты результат не показал, ты останешься без зарплаты.

Это речь про удмуртский ЦСП, не говорю про федерацию биатлона. Последний год мне федерация биатлона много помогала, я очень благодарен и , и Сергею Перевощикову за то, как они меня в олимпийский год поддержали. Что касается ЦСП, то там все держится на энтузиазме отдельных работников. В этой части как раз не хватает финансирования.

– В Тюмени сейчас все хорошо?

– Да, в Тюмени мне помогают, хорошо обеспечивают. Даже если брать те же патроны, то у меня были проблемы в холодное время. Сейчас подобрали патроны, и все, я могу стрелять нормально, – сказал Поварницын.