Турнир в Идре. Жаклен победил в спринте, Понсилуома – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Фийон-Майе – 5-й

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Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл спринтерскую гонку на открытии сезона в Идре. 

Открытие сезона

Идре, Швеция

Мужчины

Спринт

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 22.35,6 (0+1)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 7,9 (0+1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,2 (1+0)

4. Фабьен Клод (Франция) – 48,1 (1+1)

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 51,3 (1+0)

6. Эрик Перро (Франция) – 1.15,6 (0+2)

7. Эмильен Клод (Франция) – 1.15,7 (2+0)

8. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.15,8 (1+2)

9. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.16,4 (2+0)

10. Альфред Эрикссон (Швеция) – 1.31,6 (1+0)

Антонин Гигонна снялся со старта.

 

 

 

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