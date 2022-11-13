Турнир в Идре. Жаклен победил в спринте, Понсилуома – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Фийон-Майе – 5-й
Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл спринтерскую гонку на открытии сезона в Идре.
Открытие сезона
Идре, Швеция
Мужчины
Спринт
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 22.35,6 (0+1)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 7,9 (0+1)
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,2 (1+0)
4. Фабьен Клод (Франция) – 48,1 (1+1)
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 51,3 (1+0)
6. Эрик Перро (Франция) – 1.15,6 (0+2)
7. Эмильен Клод (Франция) – 1.15,7 (2+0)
8. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.15,8 (1+2)
9. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.16,4 (2+0)
10. Альфред Эрикссон (Швеция) – 1.31,6 (1+0)
Антонин Гигонна снялся со старта.
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