Самуэльссон о работе Нортуга в биатлоне: «Он может позвонить мне, чтобы немного узнать об этом виде спорта»

Шведские биатлонисты прокомментировали новость о том, что двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг станет биатлонным экспертом на канале TV2.

«Он (Нортуг) может позвонить мне, чтобы немного узнать об этом виде спорта. Около трех лет назад мы участвовали в телешоу и обсуждали биатлон. Надеюсь, с тех пор он узнал чуть больше.

Я считал Петтера Нортуг своим кумиром, когда был маленьким, так что будет весело. Надеюсь встретиться с ним предстоящей зимой.

Его увидит норвежская аудитория, и он, несомненно, справится. Будет хорошо, если его участие повысит зрительский интерес», – сказал Себастьян Самэульссон.

«Я не так хорошо знаком с ним, чтобы судить о его знаниях [в биатлоне]. Но не считаю, что это как-то негативно скажется на нашем виде спорта, скорее это обидная потеря для лыжных гонок», – отметил Мартин Понсилуома.

«Я и понятия не имела об этом (о новой работе Нортуга – Sports.ru). У него есть опыт на ТВ, так что, вероятно, он хорошо справится с работой», – говорит Стина Нильссон.

Петтер Нортуг станет биатлонным экспертом на норвежском ТВ