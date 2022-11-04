Даниил Серохвостов: «Чувствую себя лучше, но небольшие проблемы остались. Думаю, к январю-февралю буду в хорошей форме»

Теги сборная России Даниил Серохвостов Артем Истомин Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своем состоянии после болезни.

Биатлонист в составе группы Артема Истомина тренируется в Алтайском крае.

«Сейчас уже намного лучше себя чувствую, но небольшие проблемы еще остались.

Думаю, к январю‑февралю уже буду в очень хорошей форме», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Даниил Серохвостов: «Из-за болезней и антибиотиков у меня заметно сгорели мышцы. Настолько плохо мне никогда прежде не было»

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