Даниил Серохвостов: «Чувствую себя лучше, но небольшие проблемы остались. Думаю, к январю-февралю буду в хорошей форме»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своем состоянии после болезни.

Биатлонист в составе группы тренируется в Алтайском крае.

«Сейчас уже намного лучше себя чувствую, но небольшие проблемы еще остались.

Думаю, к январю‑февралю уже буду в очень хорошей форме», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Даниил Серохвостов: «Из-за болезней и антибиотиков у меня заметно сгорели мышцы. Настолько плохо мне никогда прежде не было»