Даниил Серохвостов: «Чувствую себя лучше, но небольшие проблемы остались. Думаю, к январю-февралю буду в хорошей форме»
Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своем состоянии после болезни.
Биатлонист в составе группы Артема Истомина тренируется в Алтайском крае.
«Сейчас уже намного лучше себя чувствую, но небольшие проблемы еще остались.
Думаю, к январю‑февралю уже буду в очень хорошей форме», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Даниил Серохвостов: «Из-за болезней и антибиотиков у меня заметно сгорели мышцы. Настолько плохо мне никогда прежде не было»
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