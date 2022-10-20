Даниил Серохвостов: «Из-за болезней и антибиотиков у меня заметно сгорели мышцы. Настолько плохо мне никогда прежде не было»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своем состоянии во время предсезонной подготовки.

Ранее Серохвостов пропустил этапы Кубка Содружества в Сочи и Раубичах из-за болезни. В октябре он возобновил тренировки.

– Это межсезонье – самое дурацкое в карьере?

– Да, самая отвратительная летняя подготовка в жизни. Заболел ковидом после зимнего чемпионата России. Выбило практически до мая. В конце июля – бах, снова коронавирус. И после это понеслось: болезнь за болезнью. В итоге меня отправили на обследование в Москву. Провел там две недели.

– Что сказали?

– Нашли две бактерии, назначили антибиотики. Пропил их, стало легче. Но только перестал – снова заболел. Только сейчас все вроде бы налаживается.

– Наталья Гербулова как-то сравнила вас с Кракеном – болели-болели, а вышли на кросс, и сразу дали жару.

– Тогда я только-только вышел из больницы. Приехал к команде в Раубичи – и буквально с самолета на старт. Девочки не привыкли бегать быстро, а у меня это обычно получается. И они были в легком шоке, потому что, зная, сколько времени я болел, видимо, ждали, что первое время буду передвигаться на коляске, ха-ха.

– А вам хоть бы хны?

– Да нет, есть пробелы. И на развивающих работах на последнем сборе в Сочи я это ощущал. Настолько плохо мне никогда прежде не было. Да и по тестам, которые мы проходим в ОКР, выяснилось, что из-за болезней и антибиотиков у меня заметно сгорели мышцы. А это отражается на выносливости, хотя функционально я в порядке.

Нужно возвращать. Надеюсь, удастся сделать это быстро. Но к сезону, чего скрывать, я подхожу неготовым. В декабре будет трудно, но хотя бы к январю все равно рассчитываю быть в нормальной гоночной форме, – рассказал биатлонист.