Самуэльссон о Валиевой: «Это несчастье. Положительная допинг-проба в 15 лет – система не работает»

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки .

«Думаю, что это несчастье. Особенно плохо, что положительная допинг-проба сдана в 15-летнем возрасте – это свидетельствует о том, что система не работает. Мне очень жаль.

Я привык к этому, подобные случаи происходят постоянно. Важно просто сосредоточиться на себе», – сказал Самуэльссон.

Также биатлонист поделился мнением об участии российских спортсменов в международных соревнованиях после допинговых скандалов.

«Не думаю об этом много. Все так, как есть, они (русские) сейчас здесь, на , и придется принять это», – сказал Самуэльссон.

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