Самуэльссон о Валиевой: «Это несчастье. Положительная допинг-проба в 15 лет – система не работает»

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Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой

«Думаю, что это несчастье. Особенно плохо, что положительная допинг-проба сдана в 15-летнем возрасте – это свидетельствует о том, что система не работает. Мне очень жаль.

Я привык к этому, подобные случаи происходят постоянно. Важно просто сосредоточиться на себе», – сказал Самуэльссон. 

Также биатлонист поделился мнением об участии российских спортсменов в международных соревнованиях после допинговых скандалов. 

«Не думаю об этом много. Все так, как есть, они (русские) сейчас здесь, на Олимпиаде, и придется принять это», – сказал Самуэльссон. 

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