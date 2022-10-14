Алексей Нуждов: «В этот раз конференция прошла практически образцово-показательно. Все было честно. В СБР не остаюсь»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Алексей Нуждов Спорт-Экспресс Биатлон

Алексей Нуждов прокомментировал свое поражение на выборах главы Союза биатлонистов России. 

— Результат был для меня лучше, чем в прошлый раз. Хотелось бы еще лучше. В этот раз конференция прошла практически образцово-показательно. Все было честно, конструктивно и справедливо.

В СБР не остаюсь. Как и говорил, что в случае проигрыша не останусь. У Виктора свое видение. Мы с ним расходимся во мнении. Я остаюсь президентом Федерации биатлона Московской области.

— Будет ли реванш через четыре года?

— Доживу — буду баллотироваться, – сказал Нуждов. 

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