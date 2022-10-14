Алексей Нуждов: «В этот раз конференция прошла практически образцово-показательно. Все было честно. В СБР не остаюсь»
Алексей Нуждов прокомментировал свое поражение на выборах главы Союза биатлонистов России.
— Результат был для меня лучше, чем в прошлый раз. Хотелось бы еще лучше. В этот раз конференция прошла практически образцово-показательно. Все было честно, конструктивно и справедливо.
В СБР не остаюсь. Как и говорил, что в случае проигрыша не останусь. У Виктора свое видение. Мы с ним расходимся во мнении. Я остаюсь президентом Федерации биатлона Московской области.
— Будет ли реванш через четыре года?
— Доживу — буду баллотироваться, – сказал Нуждов.
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