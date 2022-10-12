Владимир Драчев: «Спортсмены могут не хуже остальных мобилизованных встать на защиту Отечества, потому что готовы к любой нагрузке»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поддержал идею о создании добровольческих отрядов спортсменов для участия в спецоперации на Украине.

«Я могу это только приветствовать. Однозначно, это те же самые защитники Отечества, как и служащие в вооруженных силах РФ, в Росгвардии, в системе МВД и так далее.

Они могут и должны встать на защиту Отечества, нашего народа. Если добровольческие отряды будут созданы, любому спортсмену будет за честь отстоять там.

Наша страна вкладывала в спортсменов много сил, денег, усилий. В том числе региональные федерации, различные министерства.

Спортсмены – это элитная часть здоровых, крепких людей вне зависимости от вида спорта: борьба, плавание, гребля, даже фигурное катание.

Они могут не хуже остальных мобилизованных встать на защиту нашего Отечества, потому что физически они все готовы, способны справиться с любой нагрузкой», – сказал Драчев.

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)