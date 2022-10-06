Канделаки о Губерниеве: «Дима – лучший ведущий нашей страны, равных ему нет. Его харизма находится на международном уровне»

Заместитель генерального директора поздравила комментатора с днем рождения.

«Блистательному Дмитрию Губерниеву – 48 лет.

Сегодня все будут говорить, что Дима – лучший ведущий нашей страны, и да, объективно: равных ему нет. Его харизма находится на международном уровне, потому что Диму знает весь мир.

А еще Дима любит правильную музыку и, как и она, вечен. Это раньше было мнение, что Дмитрия Губерниева можно смотреть только во время спортивных репортажей и трансляций, потому что его аудитория – фанаты биатлона. Но его многогранность такова, что он завоевал сердца и тех, кто любит спорт в целом, и тех, кто любит тяжелый рок, хорошую русскую литературу, статных русских мужчин.

Как говорил Чехов о настоящих мужчинах, они должны увлекаться, безумствовать, делать ошибки, страдать. Женщина простит им и дерзость, и наглость, но она никогда не простит этой вашей рассудительности.

Дима, ты всеобъемлющ и находишься вне рамок целевых аудиторий, времени и повестки. Ты – настоящий патриот своей страны, который доказал, что готов биться за нее и внутри, и за рубежом.

Дима, я тебя бесконечно уважаю и жду премьеру нашего нового шоу «Вызов». Больше Губерниева на «Матч ТВ», на ТНТ, в России! С твоей энергией оптимизм вокруг прибавляется. Как прибавляется и надежда на то, что русские богатыри могут брать не только силой, но и умом, смекалкой и хорошим чувством юмора», – написала Канделаки.