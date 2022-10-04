Себастьян Самуэльссон: «Думаю, что я сильнее, чем когда-либо. Не вижу причин, почему я не мог бы выиграть общий зачет Кубка мира»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон считает, что способен побороться за Большой хрустальный глобус.

В прошлом сезоне швед занял третье место в общем зачете Кубка мира.

«Я дважды обновил личный рекорд в беге на 3000 м (во время летней подготовки – Sports.ru), затем провел несколько хороших тестов в центре зимних видов спорта, поэтому считаю, что нахожусь в очень хорошем состоянии.

Да, думаю, что я сильнее, чем когда-либо. Сложно предугадать, насколько хорошо все сложится зимой, но в последних сезонах я держусь на очень высоком уровне, и это здорово.

Быть на подиуме Кубка мира – невероятное достижение. Сейчас я не вижу причин, почему я не мог бы в какой-то момент выиграть общий зачет Кубка мира, и это станет моей целью на зиму», – сказал Самуэльссон.