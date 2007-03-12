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    Ульяна Кайшева: «Никаких особенных выводов по итогам Олимпиады не сделала»

    Теги сборная России жен Пхенчхан-2018 Ульяна Кайшева

    Российская биатлонистка Ульяна Кайшева рассказала о том, какие выводы сделала после выступления на Олимпиаде-2018, а также рассказала о том, поддерживал ли ее кто-то из команды во время Игр.

    «Никаких особенных выводов я не сделала, мыслей тоже особо важных не появилось. Хотелось бы завершить сезон, после этого уже основательно засесть с тренерами и пообсуждать.

    Не помню, чтобы кто-то из спортсменов писал. Не могу сказать. Если я сейчас скажу, что кто-то писал, а это не так…» – сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».

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