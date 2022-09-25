Чемпионат Франции по летнему биатлону. Симон и Перро победили в спринтах, Шевалье и Фийон-Майе – 2-е

Жюлия Симон и Эрик Перро одержали победы в спринте на чемпионате Франции по летнему биатлону.
В воскресенье в рамках турнира пройдут гонки преследования.
Летний биатлон
Чемпионат Франции
Преманон
24 сентября
Спринт
Женщины
1. Жюлия Симон – 19.37,9 (0)
2. Анаис Шевалье-Буше – 46,8 (1)
3. Лу Жанмонно – 56,9 (1)
4. Жанна Ришар – 1.07,9 (1)
5. Каролин Коломбо – 1.33,2 (3)
6. Ив Бувар – 1.56,4 (1)
Мужчины
1. Эрик Перро – 24.24,2 (2)
2. Кентен Фийон-Майе – 14,3 (3)
3. Фабьен Клод – 42,8 (4)
4. Эмильен Жаклен – 47,0 (3)
5-6. Матье Гарсиа – 1.09,1 (1)
5-6. Антонин Гигонна – 1.09,1 (3)