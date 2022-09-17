Антон Бабиков: «Ветер у кого-то вызывает стресс, а я считаю это своей сильной стороной. Не боюсь такой погоды»

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Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу с чистой стрельбой в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах. 

«Я не боюсь такой погоды. Знаю, что ветер у кого-то вызывает стресс, а я считаю это своей сильной стороной. Поэтому выходил на гонку как раз с надеждой, что удастся быстро сократить отставание, которое было на старте. Что и получилось.

К такому подходу к стрельбищу нужно быть готовым, потому что пульс начинает восстанавливаться, сильнее пробивать. А когда такой ветер, слишком много ощущений в теле – от пульса и от влияния ветра. Поэтому нужен опыт, чтобы справляться с этим, и где-то – доля везения.

С последнего рубежа уходил с мыслями, что у меня еще есть силы и я могу побороться на финише, даже если бы Антон (Смольский) вышел прямо за нами.

Но так как я видел, что у нас есть небольшой отрыв от него, я решил сразу же пойти ва-банк, потому что моя сильная сторона – это подъемы, а в конце слишком много спусков – ребята бы меня накатали, если бы мы шли играя в кошки-мышки», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ». 

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