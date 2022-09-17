Юрий Каминский: «Надо пробовать новые программы. Напрашивается спринт в формате лыжных гонок с четвертьфиналом, полуфиналом и финалом»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский заявил, что хотел бы попробовать провести в биатлоне спринт в формате лыжных гонок.

«Надо пробовать новые программы. Я бы уже и на этих стартах начал экспериментировать.

Напрашивается спринт в формате лыжных гонок с четвертьфиналом, полуфиналом и финалом. Суперспринт, который вводят в биатлоне, он по сути мало чем отличается от обычного спринта.

Тенденция идет на более короткие дистанции, которые интереснее смотреть. Вспомните спринт-тур в лыжах, который был в 2007 году или около того. Самая смотрибельная дистанция была 100 метров. Рейтинг был как у футбольной Лиги чемпионов.

Мы обсуждаем эти новые варианты, но пока что все на паузе. А лыжникам и вовсе сам бог велел ввести что-то подобное», – сказал Каминский.