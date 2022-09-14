Юрий Каминский: «Давайте не будем торопиться с переходом Куклиной в мою группу. Руководство может сказать «нельзя»

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Тренер сборной России Юрий Каминский высказался о возможном переходе биатлонистки Ларисы Куклиной в его группу.

Сейчас Куклина тренируется в группе Каминского в Раубичах. В мае было объявлено, что к сезону она готовится под руководством Артема Истомина.   «Давайте не будем торопиться с переходом Куклиной в мою группу. Да, я присутствовал на женской тренировке и смотрел за Ларисой.

Она самостоятельно приехала на Семинский перевал, сейчас она действительно прикреплена к нашей группе.

Руководство может сказать «нельзя», так что пока ее переход в мою группу не согласован. Это была инициатива Ларисы, я спортсменов не уговариваю, скорее наоборот», – сказал Каминский.

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