Гурьев о возможном переходе Виролайнен в Финляндию: «Никакой политической подоплеки в этом нет. Просто хочет человек еще посоревноваться»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал новость о том, что россиянка может перейти в сборную Финляндии.

«Насколько я знаю, у мужа Дарьи финские корни, у них есть дом в Финляндии, поэтому ничего особенного здесь, думаю, нет. Они там уже давно живут.

Похоже, она еще решила побегать на соревнованиях. Понятное дело, что в сборную России Виролайнен уже не попадет, а в финскую команду могла бы.

Ведь и возраст по спортивным меркам у биатлонистки уже приличный. Поэтому, мне кажется, никакой политической подоплеки в этом нет. Просто хочет человек еще посоревноваться», – сказал Гурьев.

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