Анатолий Хованцев: «У Виролайнен большая мотивация, глаза горят. Даша может выйти на свой уровень через сезон»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал новость о том, что россиянка может перейти в сборную Финляндии.

Накануне Виролайнен заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

– Я был вчера на этих соревнованиях. После родов и длительного перерыва она выглядела довольно неплохо. Я бы отметил, что последний круг у нее вышел без падения в скорости, то есть потенциал у нее есть.

– Насколько силен нынешний женский биатлон в Финляндии?

– Уровень финского биатлона после ухода Кайсы Мякяряйнен не такой высокий, как в России, но мне кажется, Даша может выйти на свой уровень через сезон, когда пройдет следующая летняя подготовка. Если оценивать ее физические кондиции, то она такая же – с весом у нее проблем нет. Мы немного пообщались, у нее есть большая мотивация: глаза горят. Она хочет соревноваться! У нее есть гражданство Финляндии, поэтому она имеет право выступать за эту сборную.

– Как финские тренеры или руководство федерации могут отнестись к такому усилению сборной?

– Именно по поводу Дарьи мы не общались, но, думаю, время для этого мы найдем. Скоро в Антхольце состоится совместный сбор моей группы и команды Финляндии. Там и пообщаемся. На мой взгляд, все, чтобы к ней появился интерес, она уже сделала, – сказал Хованцев.