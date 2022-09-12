Богалий о возможном переходе Виролайнен в Финляндию: «Каждый выбирает свой путь. Нужно просто принять это решение и пожелать удачи Дарье»

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала возможный переход россиянки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

– Когда вопрос перехода будет решен, тогда сможем комментировать. На данный момент могу сказать, что каждый выбирает свой путь. Кому как удобнее – тот, так и поступает. У каждого может быть свое решение, абсолютно законное. Нужно просто это решение принять и пожелать удачи Дарье.

– Может ли СБР запретить Виролайнен переход? И если да, будет ли это иметь какую-то силу в нынешних условиях?

– Нужно рассматривать юридические тонкости этого момента для того, чтобы сказать наверняка. Я сейчас не легитимна говорить за весь Союз биатлонистов России. Нужно смотреть всю юридическую сторону, потому что Дарья в последнее время не выступала. 

Мое личное мнение: если спортсмен решил, можно оказать ему содействие. Другое дело, насколько руководство СБР в курсе всей этой ситуации – я не готова сказать, – сказала Богалий.

«У каждого своя жизнь и своя карьера. Любой спортсмен вправе сам выбирать, как ему удобнее и комфортнее. Поэтому я бы не стала давать критические оценки и призывать всех оставаться в России. Но если человек предан стране, он не мыслит по-другому. И сейчас есть возможность проявить себя на внутренних турнирах.

В биатлоне все сильнейшие остаются дома и соревнуются вместе со сборной Беларуси. До того на этапы Кубка России никто не приезжал, а теперь там бегают сильнейшие. Там будет как первая команда, так и ближайший резерв. Крайне интересным получится и первенство страны. В такой конкуренции проявить свое мастерство дорогого стоит», – цитирует Богалий RT.

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