Чемпионка мира по биатлону Франциска Хильдебранд завершила карьеру в связи с беременностью

Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд завершает спортивную карьеру.

Как сообщил Союз биатлонистов Германии, причиной стала беременность 35-летней спортсменки.

«У меня были мечта, цель и план на пути к Оберхофу (где в 2023 году пройдет чемпионат мира – Sports.ru)... Но вмешалась сама жизнь.

Сейчас я с нетерпением жду новых задач, с которыми я столкнусь в следующем году уже в статусе матери», – написала биатлонистка в соцсети.

Хильдебранд – двукратная чемпионка мира (2015, 2017) в эстафетах. Также на ее счету девять личных подиумов (2-4-3) в карьере на Кубка мира.