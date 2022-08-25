«Никому я ничего доказывать не собираюсь. На данный момент мне не хотелось бы возвращаться в основной состав сборной». Сливко о подготовке в команде Тюменской области

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о подготовке к сезону в составе сборной Тюменской области.

Сегодня Сливко выступит в спринте на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Я точно знаю, что есть люди, которые считают, что я ушла на самоподготовку, чтобы доказать что-то кому-то в сборной, обыграть девочек. Эти же люди считают меня капризной спортсменкой. Да нет у меня такого! Никому я ничего доказывать не собираюсь.

Я тренируюсь сейчас в комфортных условиях, несмотря на отсутствие напарника или напарницы, с которыми можно позарубаться. Но мне очень круто в психологическом плане. На данный момент мне не хотелось бы возвращаться в основной состав и вновь работать в группе», – цитирует Сливко «Чемпионат.com».

«Все условия мне регион предоставляет, я ездила в июне в Сочи сюда на сбор и сейчас мы приехали, в Тюмени проводила два сбора.

План пишет тренер – все знают кто. Все спрашивают, а как будто бы не знают: Андрей Викторович (Падин) мне пишет план. Мы с ним постоянно на связи, но контролирует меня все равно регион, тренерский штаб – и Максим Владимирович (Кугаевский), и Никита Саныч (Козлов), мне все помогают абсолютно. Никаких проблем я не ощущаю, и мне очень комфортно.

Цели на соревнования? Я думаю, что это просто, наверное, контрольные. Но все равно есть ответственность, конечно. Хочется выступить достойно. Но все-таки это, наверное, будет как итог подготовки. Прошло уже четыре месяца и, может быть, [получится] что-то скорректировать к чемпионату России, чтобы там уже очень хорошо выступить.

Нет такого, что [хочу] все выиграть. Просто хочу достойно пробежать, показать свой результат, справиться со стрельбой», – сказала Сливко в интервью на ютуб-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Кубок Содружества. Спринт. Алимбекова убежит 5-й, Казакевич – 6-й, Гербулова – 20-й, Анастасия Шевченко – 30-й, Сливко – 35-й, Наталия Шевченко – 37-й, Плюснина – 40-й