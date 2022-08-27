Олег Матыцин: «Зимняя Спартакида может пройти в 2024 году. Участие представителей стран БРИКС и ШОС не рассматривается»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта может состояться в 2024 году.

«Зимняя Спартакида может пройти в 2024 году.

Участие представителей стран БРИКС и ШОС в Спартакиаде не рассматривается, но возможны отдельные соревнования такого формата, в частности, рассматриваем студенческие игры стран БРИКС в Екатеринбурге, также есть предложение из ЮАР», – сказал Матыцин.

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