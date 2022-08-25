Олег Матыцин: «Ход Спартакиады вызывает большой интерес, соревнуются сильнейшие спортсмены, а на пятки им наступает молодежь»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал об интересе к соревнованиям Всероссийской Спартакиады.

«Спартакиада будет проводиться по зимним и летним видам спорта раз в четыре года на следующий год после Олимпийских игр, чтобы оценить перспективы, посмотреть уровень развития видов спорта в регионах.

Ход самой Спартакиады вызывает большой интерес, соревнуются сильнейшие спортсмены, а на пятки им наступает молодежь.

Зимняя Спартакиада, скорее всего, будет сдвинута на 2024 год. Сейчас обсуждаем это с федерациями. Но следующий цикл обязательно будет на следующий год после Олимпиад», – рассказал Матыцин.

Конов о рейтингах Спартакиады: «Мы поддерживаем спортсменов, предоставляя свой эфир. Есть небольшое ядро зрителей, которым это интересно»