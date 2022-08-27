Динара Алимбекова: «Пока гонки даются на зубах – без горной подготовки тяжелее, чем российским спортсменам»

Белорусская биатлонистка прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Если сравнивать со спринтом, сегодня состояние лучше. Не бросалась с первых метров, но пока гонки даются на зубах – без горной подготовки тяжелее, чем российским спортсменам.

Довольна гонкой, даже три промаха не помешали победить. Счастлива, что здесь соревнуюсь.

Увидела, что Шевченко промахнулась, и получила подсказку от тренеров. И поняла, что нет смысла мне рвать. Какая бы ни была сильная, но 50 секунд – достаточно комфортное преимущество для меня. Берегу силы на завтра, и хорошо, что финишный круг вот так отработала.

(Показала кольцо на пальце) Мы со Смольским подстегиваем друг друга и без кольца на пальце. Не думаю, что замужество должно меня как-то поменять. Я счастлива и без кольца на пальце. Но это приносит положительные эмоции, это все равно поддержка», – сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».