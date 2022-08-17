Цветков награжден за поступок на чемпионате России-2021. Он передал свою медаль Сучилову, дисквалифицированному за ошибку на рубеже

Теги сборная России ОКР Сергей Башкиров Максим Цветков Семен Сучилов Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров вручил чемпиону мира Максиму Цветкову награду «За честную игру».

На чемпионате России-2021 Цветков отдал бронзовую медаль гонки преследования Семену Сучилову, дисквалифицированному за уход со стрельбища с лишним патроном.

«И занимаясь спортом, и в послеспортивной жизни, в любом случае, нам нужно оставаться людьми, поддерживать друг друга и проявлять свои лучшие человеческие качества. Хочу передать диплом от Олимпийского комитета России и Российского комитета фэйр-плэй Максиму Цветкову за его поступок», – сказал Башкиров.

Семен Сучилов: «После пасьюта Цветков отдал мне бронзу. Сильный поступок, у меня слеза прокатилась»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные