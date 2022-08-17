Цветков награжден за поступок на чемпионате России-2021. Он передал свою медаль Сучилову, дисквалифицированному за ошибку на рубеже

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров вручил чемпиону мира Максиму Цветкову награду «За честную игру».

На чемпионате России-2021 Цветков отдал бронзовую медаль гонки преследования Семену Сучилову, дисквалифицированному за уход со стрельбища с лишним патроном.

«И занимаясь спортом, и в послеспортивной жизни, в любом случае, нам нужно оставаться людьми, поддерживать друг друга и проявлять свои лучшие человеческие качества. Хочу передать диплом от Олимпийского комитета России и Российского комитета фэйр-плэй Максиму Цветкову за его поступок», – сказал Башкиров.

Семен Сучилов: «После пасьюта Цветков отдал мне бронзу. Сильный поступок, у меня слеза прокатилась»