Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Гонка преследования. Норвежка Киркеэйде стартует первой, Репинч – 2-й

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Сегодня в американском Солджер Холлоу на чемпионате мира среди юношей и юниоров по биатлону девушки пробегут гонку преследования.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Солджер Холлоу, США

Девушки

Гонка преследования

Начало – 22.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Старт-лист

1. Марен Киркеэйде (Норвегия)

2. Лена Репинч (Словения) – 8,0

3. Ива Морич (Германия) – 9,0

4. Селина Гротиан (Германия) – 11,0

5. Анна Недза-Кубинец (Польша) – 16,0

6. Сара Скаттоло (Италия) – 29,0

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