Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Гонка преследования. Норвежка Киркеэйде стартует первой, Репинч – 2-й

Сегодня в американском Солджер Холлоу на чемпионате мира среди юношей и юниоров по биатлону девушки пробегут гонку преследования.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Солджер Холлоу, США
Девушки
Гонка преследования
Начало – 22.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена»
Старт-лист
1. Марен Киркеэйде (Норвегия)
2. Лена Репинч (Словения) – 8,0
3. Ива Морич (Германия) – 9,0
4. Селина Гротиан (Германия) – 11,0
5. Анна Недза-Кубинец (Польша) – 16,0
6. Сара Скаттоло (Италия) – 29,0