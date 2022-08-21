Эмильен Жаклен: «В следующем году хотел бы защитить титул чемпиона мира в гонке преследования и подняться на подиум в общем зачете»

Французский биатлонист высказался о неудачах прошлого сезона и назвал свои цели на следующий.

«Важно помнить, что летом я получил травму из-за падения с велосипеда, поэтому не смог подготовиться наилучшим образом. Я приложил все усилия, чтобы быть в форме к началу сезона. Первая часть с победой в Ле-Гран-Борнане и завоеванием желтой майки была великолепной.

Во второй части, после того, как у меня были проблемы дома и психологически я опустился на самое дно, для меня было невозможно оставаться конкурентоспособным. Я выступал, не думая о победе или о том, чтобы быть самым сильным. Олимпиада была очень трудной для меня, поэтому завоевать две медали вместе с командой было чем-то выдающимся.

Цель на следующий сезон? Я очень мотивирован, я понял, что у меня есть необходимые качества, чтобы носить желтую майку. В следующем году я, очевидно, хотел бы защитить титул (чемпиона мира – Sports.ru) в гонке преследования и подняться на подиум в общем зачете.

После прошлого сезона я хочу сделать больше. Я не удовлетворен тем, чего я достиг, потому что я знаю, что могу добиться большего. Я хочу показывать результаты, которые были у меня в первой части прошлого сезона, в течение всего сезона», – сказал Жаклен.