Дмитрий Губерниев: «IBU предъявил политические требования к российским спортсменам. Мне кажется, это произошло впервые в спортивной мировой истории»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) выдвигает политические требования к российским биатлонистам.

Ранее исполком IBU рекомендовал продлить санкции против сборной России и призвал СБР «дистанцироваться от конфликта на Украине».

«IBU предъявил политические требования к российским спортсменам, это уже что‑то новенькое. Как мне кажется, это произошло впервые в спортивной мировой истории. IBU превзошел все другие федерации.

И что значит «дистанцироваться» в тот момент, когда вся сборная России по биатлону – военнослужащие, представители ЦСКА или, как Серохвостов, военнослужащий другого подразделения.

То есть вся наша сборная, которая выступала на [Олимпийских] играх, это военнослужащие Российской Федерации так или иначе. Там есть гражданские, а есть люди со званиями.

Я не очень понимаю, каким образом IBU предлагает дистанцироваться? Поэтому это абсолютно политические требования, и они неприемлемы», – заявил Губерниев.