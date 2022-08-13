«Завалила его на лыжах, и образовалась ячейка общества». Наталия и Алексей Шевченко рассказали историю своего знакомства

Биатлонисты Алексей и Наталия Шевченко рассказали историю знакомства, после которого начались их отношения.

Наталия: Мы были не знакомы – я в лыжах, он в биатлоне. Так получилось, что сбор в одном месте, и просто на тренировке случился инцидент. Я завалила его на лыжах. И после этого образовалась ячейка общества, ха-ха.

Алексей: Была тренировка, мы делали свою работу, они – свою. И получилось, что на трассе встретились вместе. Я растолкался, сел за ней на спуск. И в самом конце выката этого спуска – он был с поворотом на 90 градусов – была (трасса) разбита в кашу.

Ноги у нее поехали, я помню, как в замедленном действии, что у нее слетает шапка, лыжи сверху. А я ехал настолько близко, что готов был опередить, но еще этого не сделал. Столкновение было неизбежно.

У меня были мысли, чтобы не зашибить ее, потому на такой скорости хрупкую девушку можно покалечить. Как мог, старался уходить, и моя лыжа предательски зацепилась за ее одежду.

Наталия: И покалечился сам. В итоге он повредил себе колено, еще лечился. После этого мы не общались.

Алексей: Только я отошел от удара, улетел в сугроб, она вроде тоже улетела – очухался, смотрю по сторонам, а она уже без шапки убегает, чтобы я ей ничего не успел сказать вдогонку.

Я запомнил сразу, кто меня уронил, и хотелось как-то обсудить, поговорить, но она сторонилась. Увидит меня в столовой и уходит, сторонится.

Наталия: Избегала.

– А как получилось, что вы в итоге сблизились?

Наталия: Это случилось уже позже намного. Следили за соцсетями, и оно потом уже как-то само, как это обычно бывает.