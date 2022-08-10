«Аэрофлот» начал проверку после инцидента с инвентарем биатлонистов: «Продолжаем изучать материалы и находимся на связи с представителем сборной»

Авиакомпания «Аэрофлот» начала проверку после инцидента с инвентарем сборной России по биатлону.

Ранее биатлонистка Анастасия Шевченко опубликовала в соцсетях фото со сломанными лыжными палками и обвинила компанию в неаккуратном обращении с багажом команды.

«По факту поступившей информации авиакомпания проводит проверку перемещения тубуса со спортивным инвентарем пассажиров на всех этапах оформления и обработки багажа, используя в том числе данные со средств объективного контроля.

На настоящий момент на основании уже изученных материалов с камер видеонаблюдения каких‑либо ударов или иных повреждений тубуса со спортивным инвентарем не обнаружено.

Тем не менее мы продолжаем изучать материалы и находимся на связи с представителем сборной по биатлону для уточнения детальной информации по перелету спортсменок.

После завершения анализа всех фактов мы сможем предоставить дополнительную информацию», – заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

Анастасия Шевченко: «Самая крупная авиакомпания «Аэрофлот» оставила без инвентаря сразу 5 спортсменок сборной России. Компенсации не последовало»