Министр спорта Татарстана о поврежденной трассе в Мирном: «Приведем все в порядок. Это вопрос проектных решений»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о ситуации с поврежденной трассой лыжно-биатлонного комплекса в Мирном.

«Уже провели совещание – инвентарь в порядке, технически все в порядке. Есть сложности с основанием рядом с трассой. Объект уникальный, мы старались сделать его максимально удобным для лыжников и биатлонистов.

Вы видели, что творилось с погодой, пошел оползень, и мы не можем его уловить, не хватает берегоукрепления. Но это не мешает ребятам тренироваться, с 1 сентября будет новый набор.

Приведем все в порядок. Это вопрос проектных решений, будем решать в рабочем порядке», – сказал Леонов.

«Уже 1,25 млрд рублей истратили, построили так, что при дожде комплекс может смыть, и опять требуют денег». Глава Федерации биатлона Татарстана о стадионе в Мирном