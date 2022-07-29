Норицын о смене гражданства спортсменами: «Не вижу смысла бороться с этим. У каждого человека своя жизнь, и ему решать, как ее строить»

Теги сборная России сборная России жен Виталий Норицын Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился мнением о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

«Во время спортивной карьеры я был без международного сезона и бегал на уровне Кубка России, но в другую сборную не перешел. Мне в свое время предлагали поменять спортивное гражданство – я не поменял.

Но у каждого человека своя жизнь, и ему решать, как ее строить. Нам лишь нужно принимать людей такими, какие они есть. Я не вижу смысла бороться с этим», – сказал Норицын.

Путин лишил российского гражданства 23-летнюю биатлонистку (по ее просьбе). Почему так получилось?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные