Норицын о смене гражданства спортсменами: «Не вижу смысла бороться с этим. У каждого человека своя жизнь, и ему решать, как ее строить»

Тренер сборной России по биатлону поделился мнением о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

«Во время спортивной карьеры я был без международного сезона и бегал на уровне Кубка России, но в другую сборную не перешел. Мне в свое время предлагали поменять спортивное гражданство – я не поменял.

Но у каждого человека своя жизнь, и ему решать, как ее строить. Нам лишь нужно принимать людей такими, какие они есть. Я не вижу смысла бороться с этим», – сказал Норицын.

Путин лишил российского гражданства 23-летнюю биатлонистку (по ее просьбе). Почему так получилось?