Евгений Редькин: «В СБР активно обсуждается вопрос призовых на Кубке России. Ведутся переговоры со спонсорами, которые будут предоставлять помощь»

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Олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов ХМАО-Югры Евгений Редькин рассказал, что СБР ведет переговоры со спонсорами по вопросу призовых для спортсменов на Кубке России.

– СБР утвердил календарь Кубка Содружества. Отдельный турнир вне Кубка России, два этапа которого пройдут в России, три – в Беларуси. Это может стать хотя бы отделенной альтернативой Кубка мира?

– Конечно, альтернативой Кубка мира эти старты стать не могут по определению. В любом случае будет ограниченная конкуренция. Но в данной ситуации выбирать не приходится, это единственный вариант, где мы можем соревноваться не сами с собой.

Возможно, он будет разрастаться, будут приглашаться биатлонисты из других стран. Посмотрим, кто откликнется. С чего-то же надо начинать.

– Президент ФЛГР Елена Вяльбе дала понять, что на предстоящем Кубке России призовых не будет. Понятно, что спортсмены на зарплате – сборная, регионы, клубы – суммарно набегают очень приличные суммы. Тем не менее отсутствие призовых не скажется на мотивации спортсменов?

– Я не считаю, что наши спортсмены – биатлонисты, лыжники – имеют какие-то баснословные зарплаты. Они все в рамках государственных программ. Поэтому для элитных спортсменов призовые на этапах Кубка мира – это самая существенная часть заработка.

Если же говорить про призовые Кубка России-2022/23 по биатлону, то в СБР активно обсуждается этот вопрос. Ведутся переговоры со спонсорами, которые будут предоставлять помощь, часть которой предполагается расходовать на поощрения спортсменам. Посмотрим, какие в итоге это будут суммы.

– На ваш взгляд, зачем нам вообще сейчас нужна сборная, если России не выступать на Кубке мира? Нет смысла распустить всех по регионам?

– Во-первых, не все регионы могут собрать команды и тренироваться в нормальном режиме. Плюс для регионов это небольшое облегчение. Когда часть спортсменов тренируется с национальной командой, то мы экономим деньги. Распределяем их на спортивный резерв.

Во-вторых, важно, чтобы все сильнейшие тренировались вместе, конкурировали между собой. Все-таки в регионах такой борьбы на тренировках не будет. Так что, думаю, это целесообразное решение, – сказал Редькин.

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, место проведения новогодней гонки пока неизвестно

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