Тихонов о переходе Жураускайте в Литву: «Не вижу в этом предательства. Я живу в Беларуси сейчас – меня что, предателем считать?»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о переходе биатлонистки Лидии Жураускайте в Литву.

«Я не вижу в этом никакого предательства. У нас достаточное количество детей высокопоставленных чиновников уезжают за рубеж, меняют гражданство, получают образование и все прочее.

Чубайс уехал – как его называть? Вот его бы я назвал предателем.

Я гражданство не менял, живу в Беларуси сейчас – меня что, теперь предателем считать? Союзное государство, все в полном порядке.

Чтобы спортсмены не уезжали, надо создавать условия. У нас тренерами никто не хочет работать за такую нищенскую зарплату.

Если у нас раньше работа тренером в Советском Союзе и в России при мне считалась за честь, то сейчас мы их уговариваем. Надо создавать условия – мы же богатейшая страна», – сказал Тихонов.

Биатлонистка Жураускайте, перешедшая в Литву: «Разговоры о том, что я предательница, сбежала из России, потому что тут нет перспектив – полный бред»