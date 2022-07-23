Дмитрий Губерниев: «Господа-начальники, которые по-хамски в Татарстане относятся к биатлонному комплексу, не биатлону так относятся, а к людям!»

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о проблемах со строительством трассы в поселке Мирный.

«Господа-начальники, которые так по-хамски в Татарстане относятся к биатлонному комплексу, они не биатлону так относятся! А к людям! Детям и взрослым, юным спортсменам, к родителям этих детей!

Не выполняют распоряжение руководителя Татарстана. Закупили инвентарь на сотни миллионов, но он лежит на складе и ржавеет! Трасса на стадионе чудовищная. А биатлонисты страдают.

И это развитие спорта в Татарстане? Нет, друзья, это просто позорище», – написал Губерниев.

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